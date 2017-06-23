Погрузка на сети РЖД в 2017 г. может вырасти на 2,6% - до 1,3 млрд тонн

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам 2017 года ожидает роста погрузки до 1,254 млрд тонн, сообщает корпоративное издание компании со ссылкой на руководителя департамента экономики РЖД Ирину Костенец.
По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД увеличилась по сравнению с показателем 2015 г. на 0,6% и достигла 1 222,3 млн т. Таким образом, рост погрузки в 2017 году может составить 2,6%.
Ранее компания прогнозировала рост погрузки в 2017 году на уровне 0,6%.