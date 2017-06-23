"ЛокоТех" и "СТМ-Сервис" создадут СП на базе Новосибирского электровозоремонтного завода

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ООО "Локомотивные технологии" ("ЛокоТех") и ООО "СТМ-Сервис" (входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины") договорились о создании совместного предприятия на базе Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ). Уже с 1 июля 2017 года СП планирует приступить к ремонту грузовых электровозов серий 2ЭС6 и 2ЭС10, пассажирских локомотивов "ЛокоТех" и линейного оборудования "СТМ-Сервис", говорится в пресс-релизе "ЛокоТеха".

"Реализация данного проекта открывает большие возможности по дозагрузке производственных мощностей Новосибирского электровозоремонтного завода и обеспечению постоянной и ритмичной работой коллектива, - отмечается в сообщении. - Синергия двух сервисных структур позволит повысить операционную эффективность предприятия за счет увеличения объемов и освоения новых направлений деятельности".

"ЛокоТех" - провайдер сервисных услуг по обслуживанию локомотивного парка на сети железных дорог колеи 1520 мм. Ежегодно обслуживает более 15 тыс. локомотивов. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП-Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие компании. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.