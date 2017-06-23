Филиал "РЖД Логистики" в Забайкальске в I квартале удвоил выручку

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ЗАБАЙКАЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Филиал АО "РЖД Логистика" в Забайкальске по итогам января-марта 2017 года увеличил объем выручки по направлению "грузовая логистика" в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 93,4 млн рублей. Операционная прибыль филиала в отчетном периоде выросла в 3,5 раза, до 4,8 млн рублей, сообщает пресс-служба АО "РЖД Логистика".
Объем грузов, обработанных филиалом, также увеличился более чем в два раза, с 9,1 тыс. тонн до 20,4 тыс. тонн.
АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.
В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.