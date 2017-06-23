Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Филиал "РЖД Логистики" в Забайкальске в I квартале удвоил выручку

Экономика и бизнес Транспорт
23 июня, 11:58 UTC+3

Объем грузов, обработанных филиалом, также увеличился более чем в два раза, с 9,1 тыс. тонн до 20,4 тыс. тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЗАБАЙКАЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Филиал АО "РЖД Логистика" в Забайкальске по итогам января-марта 2017 года увеличил объем выручки по направлению "грузовая логистика" в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 93,4 млн рублей. Операционная прибыль филиала в отчетном периоде выросла в 3,5 раза, до 4,8 млн рублей, сообщает пресс-служба АО "РЖД Логистика".

Объем грузов, обработанных филиалом, также увеличился более чем в два раза, с 9,1 тыс. тонн до 20,4 тыс. тонн.

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
4
Белоруссия разместила евробонды на $1,4 млрд двумя траншами
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Кучма: Европа ставит Украину на колени
7
ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчики
Темы дня
Загрузка...
Реклама