Филиал "РЖД Логистики" в Забайкальске в I квартале удвоил выручку

ЗАБАЙКАЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Филиал АО "РЖД Логистика" в Забайкальске по итогам января-марта 2017 года увеличил объем выручки по направлению "грузовая логистика" в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 93,4 млн рублей. Операционная прибыль филиала в отчетном периоде выросла в 3,5 раза, до 4,8 млн рублей, сообщает пресс-служба АО "РЖД Логистика".

Объем грузов, обработанных филиалом, также увеличился более чем в два раза, с 9,1 тыс. тонн до 20,4 тыс. тонн.

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.