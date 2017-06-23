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Пассажиропоток аэропорта Рига в январе-мае 2017 года увеличился на 7,4%

Экономика и бизнес Транспорт
23 июня, 12:03 UTC+3

Количество совершенных рейсов выросло на 3,9%, до 27,86 тыс.

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РИГА, 23 июня./ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Рига в январе-мае 2017 года увеличился на 7,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 2,15 млн пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

Количество совершенных рейсов выросло на 3,9%, до 27,86 тыс. Перевозка грузов и почты увеличилась на 1,7%, с 8,2 до 8,3 тыс. тонн.

По итогам мая текущего года пассажиропоток аэропорта вырос на 10,8%, до 528,14 тыс. человек. Перевозка грузов и почты увеличилось на 30,6%, до 2,06 тыс. тонн. Количество совершенных рейсов достигло 6,55 тыс.

Международный аэропорт Рига - является базой для пяти латвийских авиакомпаний: airBaltic, Raf-Avia, LatCharter, Inversija, Vip Avia. Самая крупная авиакомпания аэропорта - airBaltic. Пассажиропоток в 2016 году составил 5,4 млн человек, перевозка грузов и почты - 19,8 тыс. тонн.

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