Пассажиропоток аэропорта Внуково в мае 2017 г. увеличился на 36%, до 1,5 млн человек

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Международный аэропорт в мае 2017 года обслужил 1,51 млн пассажиров, что на 35,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.
Пассажиропоток на международных воздушных линиях более, чем в два раза превысил прошлогодний и составил 568 тыс. человек. Как отмечает пресс-служба аэропорта, самый высокий объем перевозок в этом сегменте обеспечила авиакомпания Turkish Airlines, которая в четыре раза увеличила количество рейсов в аэропорт Внуково. Кроме того, бюджетный перевозчик "Победа" открыл полеты в Черногорию (Тиват), а греческая авиакомпания Ellinair - новые направления Кавала и Родос.
На внутренних направлениях было обслужено 947 тыс. пассажиров, что на 12,8% больше, чем в мае 2016 года. В то же время пассажиропоток к российским курортам Черного моря превысил прошлогодний в полтора раза. В прошлом месяце авиакомпания UTair возобновила полеты из аэропорта Внуково в Анапу и Геленджик, а авиакомпании "Россия" и "Якутия" заметно увеличили частоты на направлениях Сочи и Симферополь.
Грузоперевозки также сохраняют рост: в мае в аэропорту Внуково было обработано 5 172 тонн груза и почты, что на 64,6% выше показателя прошлого года.
Всего за первые пять месяцев 2017 года аэропорт Внуково обслужил 6,17 млн пассажиров, что на 40,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Международный аэропорт Внуково ежегодно обслуживает более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя взлетно- посадочными полосами, длиной 3,5 тыс. и 3,06 тыс. м, пропускная способность аэропорта составляет 35 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года компания обслужила 13,9 млн пассажиров (-11,8%).