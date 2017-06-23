Дублинский аэропорт объявил тендер на лучший способ отпугивания птиц

ДУБЛИН, 23 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Дублинский аэропорт решил всерьез взяться за решение проблемы, связанной с птицами и животными вблизи взлетно- посадочных полос. Отчаявшись справиться с ней своими силами, администрация главной ирландской воздушной гавани объявила тендер. Фирма, которая предоставит до 14 августа наиболее эффективную и гуманную технологию отпугивания живности, получит подряд на 200 тыс. евро.

В настоящее время в штате аэропорта состоят два орнитолога, которые отслеживают передвижение птичьих стай. Работает также круглосуточный патруль, в распоряжении которого лазерные и шумовые приборы и пиротехнические средства. В крайних случаях против пернатых используется летальное оружие.

"Существует огромное количество технологий отпугивания, однако не все они эффективны по отношению к тем или иным видам птиц и животных", - поясняется в заявке на тендер. Далее приводится список представителей фауны, которые чаще других оказываются помехой для самолетов, идущих на взлет или посадку в Дублине. Среди них - скворцы, голуби, канюки, зайцы, лисицы и барсуки.

Столкновения воздушных судов с птицами или животными происходят в среднем раз за 2 тыс. полетов. Дублинский аэропорт в этом смысле достаточно безопасный: здесь подобные инциденты случаются значительно реже, чем в остальном мире.