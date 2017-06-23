Воронежский авиазавод изготовит два Ил-96-300 ПУ за 14 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Два воздушных судна Ил-96-300 ПУ планируется построить на заводе "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО). Соответствующее сообщение о сделке "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и ВАСО размещено на официальном сервере раскрытия информации.

"Изготовитель обязуется изготовить и поставить воздушные судна специального назначения Ил-96-300 ПУ (М1) серийный номер №03024 и №03025", - сказано в материалах.

В документах говорится, что размер сделки по каждому самолету - 7,104 млрд рублей.

Ил-96-300 - широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет. В аэродинамической компоновке, конструкции и системах применены новейшие конструкторские решения, обеспечивающие высокий уровень безопасности и экономичности самолета в эксплуатации.