"Трансконтейнер" перераспределит грузы с закрывающихся станций МЖД на Ворсино и Кунцево-2

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" может перераспределить грузы с закрывающихся грузовых станций Курская и Павелецкая Московской железной дороги на терминалы Кунцево-2 (Москва) и Ворсино (Калуга), сообщил ТАСС представитель компании.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) закроет грузовые станции Павелецкая и Курская Московской железной дороги. Соответствующий приказ от 15 июня вступает в силу через 14 дней со дня подписания. Станции находятся в собственности РЖД, оператором выступает дочернее общество РЖД - ПАО "Трансконтейнер".

"Решение о том, на каком терминале работать, принимает клиент, исходя из своей собственной логистики. Безусловно, мы будем прежде всего предлагать нашим клиентам перераспределить объемы на терминалы с нашим участием - Кунцево-2 и Ворсино, но решение остается за клиентом", - сказал представитель оператора.

Объемы переработки на этих терминалах по итогам 2016 года составили около 100 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), то есть чуть более 10% от годового объема перевалки контейнеров "Трансконтейнера". "Объемы по итогам 2017 г., безусловно, были бы больше из-за продолжающегося роста рынка, - отметил представитель компании. - Дополнительным фактором является то обстоятельство, что терминал на станции Павелецкая был для компании одним из опорных с точки зрения приема и отправки контейнерных поездов, то есть речь идет не только о потерях в сегменте терминальной переработки, но и о рисках в сегменте оперирования подвижным составом. Их размер оценить достаточно сложно, в стресс-сценарии речь может идти о большей части существующих объемов".

Прекращение грузовой работы станций Москва-Товарная-Курская и Москва-Товарная-Павелецкая предусмотрено планом- графиком по закрытию грузовых дворов, расположенных в границах Малого кольца Московской железной дороги, уточняли ТАСС в РЖД.

В начале июня "ТрансКонтейнер" заключил акционерное соглашение по приобретению 30-процентной доли в ООО "Фрейт Вилладж Калуга Север", владеющего двумя мультимодальными транспортно-логистическими центрами в Калужской области.

Ключевая идея проекта состоит в создании за пределами МКАД мощного распределительного центра, который позволит разделить поступающий сейчас в Москву по железной дороге контейнерный грузопоток на две составляющие: непосредственно для московских потребителей и для клиентов, расположенных за пределами МКАД.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.