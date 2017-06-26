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АО "Хабаровский аэропорт" направит прибыль за 2016 г. не на дивиденды, а на инвестпроекты

Экономика и бизнес Транспорт
26 июня, 10:47 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 26, июня. /ТАСС

В 2017 году в аэропорту начнется строительство нового пассажирского терминала, продолжится реконструкция действующего

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ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. ОАО "Хабаровский аэропорт" направит прибыль по итогам 2016 года на реализацию инвестиционных проектов, дивиденды за год выплачиваться не будут. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании со ссылкой на решение собрания акционеров.

"На годовом общем собрании акционеры ОАО "Хабаровский аэропорт" утвердили годовой отчет за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества по итогам 2016 года. Чистая прибыль за 2016 год составила 396,203 млн руб. Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2016 год, прибыль по итогам года направить на реализацию инвестпроектов", - уточнила начальник пресс-службы Марина Кравченко.

В 2017 году в аэропорту начнется строительство нового пассажирского терминала, продолжится реконструкция действующего. Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров и 30 тыс. тонн грузов. Акционеры - АО "Кварц-Инвест", Panadero Investments Ltd. и корпорация "Международный аэропорт Инчхон".

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