Создание верфи в Якутии вошло в новую редакцию проекта госпрограммы по развитию Арктики

ЯКУТСК, 26 июня. Проект создания высокотехнологичной Жатайской судоверфи в Якутии вошел в новую редакцию госпрограммы по развитию Арктики. Об этом в понедельник сообщили в Минэкономики республики.

"В Минэкономразвития РФ подтвердили включение комплексного инвестиционного проекта "Строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи" в новую редакцию проекта госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" с определенными объемами финансирования с 2019 года", - уточнили в министерстве.

Проект создания судоверфи представляет собой проведение комплексной модернизации Жатайского судоремонтно-судостроительного завода ОАО "Ленское объединенное речное пароходство", обеспечивающей создание регионального центра судостроения и судоремонта.

Как отметили в Минэкономики республики, модернизация включает внедрение передовых для региона судостроительных технологий, позволяющих осуществлять строительство и ремонт флота в соответствии с современными российскими и международными правилами и регламентами. "Создание площадки судоремонта и судостроения в регионе позволит развивать экономику Якутии, снижать транспортные издержки и привлекать новые производства и инвесторов на территорию приоритетного для страны региона", - подчеркнули в министерстве.

По данным министерства промышленности и геологии республики, на реконструкцию необходимо 5,7 млрд рублей, из которых 4,1 млрд рублей планируется привлечь из средств госпрограммы "Социально-экономическое развитие арктической зоны РФ до 2020 года". Данный проект предусматривает создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, судостроение для нужд Ленского бассейна, ремонт и межнавигационное облуживание судов. Реконструкция завода позволит возобновить судостроение в Ленском бассейне, что полностью отвечает требованиям импортозамещения. На данный момент на заводе стоит оборудование 70-х годов прошлого столетия.

Кроме строительства и модернизации флота проект предусматривает мероприятия по утилизации списанных судов с учетом государственной поддержки, что должно стимулировать малые предприятия водного транспорта на обновление флота. Как ранее сообщал ТАСС, на новом заводе ежегодно будет построено по пять-шесть судов. Строительство новых судов на Жатайском судоремонтном заводе планируется начать со второй половины 2018 года. При этом по расчетам регионального Минтранса, потребность всех предприятий водного транспорта республики в строительстве новых судов на период до 2035 года составляет 352 суда.