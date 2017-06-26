Авиакомпания "Аврора" запланировала дополнительные рейсы по территории Приморья

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" (входит в группу компаний "Аэрофлот") в связи с увеличением спроса в июле и августе запланировала дополнительные рейсы по территории Приморского края, сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник.

"Авиакомпания в июле и августе 2017 года выполнит дополнительные рейсы в Приморском крае. В связи с повышенным спросом на авиаперевозки в летний период авиакомпания осуществит дополнительные внутрикраевые рейсы по следующим направлениям: Владивосток - Дальнегорск, Владивосток - Дальнереченск, Владивосток - Преображение, Владивосток - Терней, Терней - Амгу, Терней - Единка, Владивосток - Пластун", - уточняется в сообщении.

Авиакомпания "Аврора" создана в 2013 году по поручению правительства РФ. В настоящее время парк воздушных судов насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск- Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре.