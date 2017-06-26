СМИ: Казахстан ограничил допуск российских инновационных вагонов на свою сеть желдорог

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Казахстан ограничил допуск российских инновационных вагонов на свою сеть железных дорог, ссылаясь на неготовность инфраструктуры, сообщает газета "Коммерсантъ".

"КТЖ-Грузовые перевозки", структура "Казахстан темир жолы" (КТЖ, железные дороги Казахстана), 26 апреля направила ОАО "РЖД" телеграмму о неготовности инфраструктуры к курсированию инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось (тс). В результате ОАО "РЖД" с 4 мая запретило подготовку и подачу таких вагонов в Казахстан либо транзитом через страну. Это следует из телеграммы начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" Михаила Сапетова от 3 мая (есть у "Ъ")", - пишет "Ъ".

Как отметила газета со ссылкой на РЖД, в настоящее время на сети эксплуатируется порядка 65 тыс. вагонов с нагрузкой на ось 25 тс, с 1 июня началась поднадзорная эксплуатация вагонов 27 тс. В России закупка инновационных вагонов субсидируется государством, ряд моделей пользуются значительными льготами на порожний пробег.

В РЖД не прокомментировали эту информацию, в КТЖ оперативных комментариев дать "Ъ" не смогли. Однако железнодорожный оператор "Восток1520" подтвердил проблемы при отправке вагонов-хопперов 25 тс в Казахстан. "В первую очередь страдает казахская экономика, так как ограничивается импорт в страну. Надеемся, что ситуация разрешится уже в июле-августе",- цитирует "Ъ" представителя компании.

О похожих сложностях рассказали "Ъ" еще в двух операторских компаниях.

Как сообщил "Ъ" источник в Ространснадзоре, действия КТЖ не соответствуют решениям, принятым Советом по железнодорожному транспорту стран СНГ, который одобрил курсирование вагонов с осевыми нагрузками 25 тонн на территории стран СНГ. По информации "Ъ", следующее заседание вагонной комиссии совета состоится на этой неделе, там может быть поднят этот вопрос.

По мнению участников рынка и экспертов, опрошенных "Ъ", Казахстану нужна дорогостоящая модернизация парка вагонов, что снижает конкурентоспособность местных операторов при возрастающей российской экспансии на внутренний рынок страны. "Ассоциация операторов Казахстана неоднократно выходила на правительство страны и говорила, что если рынок будет открыт, то они не выдержат конкуренции", - отметил один из собеседников газеты.

Другой собеседник предполагает, что казахская сторона пытается добиться разрешения курсирования закупленных ранее китайских инновационных вагонов.

"Запрет носит политический характер, уверен он, это зеркальный ответ на то, что ОАО "РЖД" не допускает на сеть 5,4 тыс. полувагонов 25 тс, поставленных Цицикарской вагонной компанией в Казахстан в 2011-2012 годах", - говорит он.