Пассажиропоток "Аэрофлота" в 2017 г. вырастет на 17%, до 34 млн человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует в 2017 году перевезти 34 млн человек, в целом по группе "Аэрофлот" объем перевозок достигнет 50 млн, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, выступая на годовом собрании акционеров.

"В этом году, согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров, мы собираемся перевести порядка 34 млн пассажиров как "Аэрофлот" и как группа - более 50 млн", - сообщил Савельев.

В 2016 году "Аэрофлот" перевез 29 млн пассажиров. Таким образом, 2017 году объем перевозок может вырасти на 17%.

Ранее сообщалось, что группа "Аэрофлот" ожидает по итогам 2017 г. увеличения пассажиропотока на 15,8%, до 50 млн человек. По итогам 2016 г. перевозка пассажиров группой увеличилась на 10,3%, до 43,44 млн человек. По словам Савельева, сейчас группа выполняет полеты по 326 маршруту в 51 страну.