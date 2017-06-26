Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажиропоток "Аэрофлота" в 2017 г. вырастет на 17%, до 34 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
26 июня, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В целом по группе "Аэрофлот" объем перевозок достигнет 50 млн пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует в 2017 году перевезти 34 млн человек, в целом по группе "Аэрофлот" объем перевозок достигнет 50 млн, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, выступая на годовом собрании акционеров.

"В этом году, согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров, мы собираемся перевести порядка 34 млн пассажиров как "Аэрофлот" и как группа - более 50 млн", - сообщил Савельев.

В 2016 году "Аэрофлот" перевез 29 млн пассажиров. Таким образом, 2017 году объем перевозок может вырасти на 17%.

 

Ранее сообщалось, что группа "Аэрофлот" ожидает по итогам 2017 г. увеличения пассажиропотока на 15,8%, до 50 млн человек. По итогам 2016 г. перевозка пассажиров группой увеличилась на 10,3%, до 43,44 млн человек. По словам Савельева, сейчас группа выполняет полеты по 326 маршруту в 51 страну.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
2
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
3
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
4
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Янукович готов принять участие в суде и задать вопросы первым лицам государства
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама