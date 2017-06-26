В Мурманск прибыл самый современный в Западной Арктике буксир

МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Буксир "Кайман" прибыл в порт приписки Мурманск. Этот буксирный теплоход был построен в мае 2017 года в Румынии на верфи известной голландской компании Damen специально для мурманской компании "Маско", сообщили в понедельник в пресс-службе Мурманского морского торгового порта.

"В Морской торговый порт Мурманск прибыл новый арктический буксир - самый современный в акватории Белого и Баренцева морей", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, до Мурманска "Кайман" совершил самостоятельный переход из голландского порта Горинхем. Экипаж нового буксира составляет всего восемь человек, так как судно имеет класс автоматики, допускающий безвахтенное обслуживание машинного отделения. Полная автономность - буксира 20 суток, что позволяет производить морские буксировки на большие расстояния. Буксир имеет ледовый класс Arc4, а корпус судна максимальной толщиной до 17 мм позволяет ему успешно функционировать даже во льдах толщиной 90 см, поэтому "Кайман" может работать в портах Западной Арктики, а также в районах нефтегазовых промыслов в арктических регионах.

В процессе строительства на это судно было установлено дополнительное природоохранное оборудование, позволяющее ему соответствовать жестким требованиям Полярного кодекса. При этом выбросы окислов азота от двигательных установок "Каймана" снижены вдвое по сравнению с буксиром "Пак" прежнего поколения, уточнили в пресс-службе.

Компания "Маско" обеспечивает большую часть всех буксирных операций в акватории Кольского залива, в том числе проводит швартовые операции для гигантских сухогрузов у причалов Мурманского морского торгового порта. В 2016 году в порту было обработано 272 судна, из которых 192 - класса Panamax (дедвейтом более 70 тыс. тонн) и Capesize (дедвейтом более 100 тыс. тонн).