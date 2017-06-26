"Восток1520" перевезла 50 млн тонн грузов с начала деятельности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Транспортная компания "Восток1520" (входит в АО "Первая тяжеловесная компания", ПТК) перевезла 50 млн тонн грузов с начала деятельности, сообщает пресс-служба оператора. Все перевозки осуществлялись в вагонах повышенной грузоподъемности.

Каменный уголь составляет на сегодня 87% от общей структуры грузов перевозимых компанией, химические и минеральные удобрения - 4 %, химикаты и сода - 2 %, руда железная и марганцевая - 2 %, прочие грузы (строительные, черные металлы, кокс, флюсы, метизы) - 5 %. Структура парка: 95 % - люковые и глуходонные полувагоны грузоподъемностью 75 и 77 тонн; 5 % - хопперы-минераловозы грузоподъемностью 76,5 тонн, говорится в сообщении.

АО "Первая тяжеловесная компания" (ПТК) создана группой "Промышленные инвесторы" в 2016 году для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Входящая в состав ПТК транспортная компания "Восток1520" занимается перевозкой грузов угольной, химической, металлургической отраслей, агропромышленного комплекса в вагонах повышенной грузоподъемности. В конце 2016 года ПТК консолидировала парк ООО "Восток1520" и ООО "Нитрохимпром", став крупнейшим оператором вагонов нового поколения.