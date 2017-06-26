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ВМТП обработал 75 тыс. тонн зерна с ноября 2016 года по июнь 2017 года

Экономика и бизнес Транспорт
26 июня, 12:14 UTC+3

Урожай 2016 года стал первым, который ВМТП переваливал на регулярной основе для отправки на экспорт

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) завершило сезонные отправки российской кукурузы на экспорт в Японию, обработав с ноября 2016 года по июнь 2017 года 75 тыс. тонн зерна, выращенного в Приморском крае в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.

Урожай 2016 года стал первым, который ВМТП переваливал на регулярной основе для отправки на экспорт.

С целью увеличения объема перевалки зерна компания наряду с традиционным методом перевалки все активнее использует специализированные контейнеры для обработки сельскохозяйственных грузов, отмечается в сообщении.

ПАО "ВМТП" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. По итогам 2016 года грузооборот стивидорной компании составил 5,62 млн тонн, что на 11,5% выше результата 2015 года. Компания входит в транспортную группу Fesco. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.

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