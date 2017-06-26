Поправки в закон о приаэропортовых зонах могут повлечь расторжение ГЧП в аэропорту Пулково

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Поправки в закон об установлении и использовании приаэродромных зон, внесенные в Госдуму в конце марта (приняты в третьем чтении), могут осложнить деятельность ряда российский аэропортов. В том числе, принятие поправок может привести к расторжению соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в аэропорту Пулково, пишет губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко помощнику президента РФ, начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой (копия письма есть у ТАСС).

Более того, принятие закона может спровоцировать убыток Шереметьево в 6 млрд рублей, для покрытия которого аэропорту придется увеличить сборы на 40%, говорится в письме исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергея Никотина председателю Госдумы Вячеславу Володину (копия письма также есть у ТАСС).

"Принятие указанного проекта (закона - прим. ТАСС) может повлечь за собой невозможность исполнения существенных обязательств инвестора по развитию аэропорта, расторжения соглашения о ГЧП и выплате значительной компенсации в пользу инвестора, - пишет Полтавченко. - Представленный проект не соответствует интересам Санкт-Петербурга как собственника аэропорта Пулково".

Пулково с 2010 года управляется на основе соглашения о ГЧП. Документ подписан оператором аэропорта "Воздушными воротами северной столицы" (ВВСС), правительством Санкт-Петербурга и ОАО "Аэропортов Пулково". Среди акционеров ВВСС - "ВТБ Капитал", германская Fraport AG и Суверенный фонд Катара.

Вопросы застройки и компенсаций

Как следует из письма Полтавченко, одна из основных проблем, вызванная поправками в закон, - застройка приаэродромных территорий (в радиусе 30 км от аэропорта, сейчас строительство возможно по согласованию с Росавиацией), которая не согласовывается с операторами аэропортов и отменяется предварительное согласование с Росавиацией. Орган будет определен подзаконным актом, "в условиях данной неопределенности существует опасность неконтролируемой застройки приаэродромных территорий, что неизбежно скажется на безопасности полетов", говорится в письме.

Также аэропорты пугает экономическая сторона вопроса. Аэропорты, согласно законопроекту, должны разделить приаэропортовые территории на семь категорий. Вред от использования тех или иных земель и, соответственно, выплату компенсаций, предлагается переложить на операторов аэропортов.

"По оценкам аэропорта Шереметьево, обязанность возмещать ущерб повлечет для оператора этого аэропорта убытки в размере более 6 млрд рублей, для компенсации которых потребуется повысить аэропортовые сборы более, чем на 40%", - говорится в письме Никотина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса, правительство дало министерству поручение в срок 10 месяцев (то есть до апреля 2018 года) провести оценку расходов аэропортов. Поручение будет выполнено в установленные сроки, отмечают в Минтрансе.

В правительстве, по всей видимости, с аэропортами не согласны. Ранее в интервью ТАСС вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что новые поправки в Воздушный Кодекс, которые будут регулировать правила строительства в приаэропортовых зонах, повысят безопасность полетов и направлены на стимулирование застройщиков и операторов аэропортов снижать уровень шума, что в свою очередь должно привести к сокращению самих зон.