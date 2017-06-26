"Ростерминалуголь" принял самый большой балкер в истории морского порта Усть-Луга

УСТЬ-ЛУГА, 26 июня. /ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" (Ленинградская область) приняло самый большой балкер в истории терминала и порта Усть-Луга, сообщает пресс-служба компании.

Судно Navios Pollux (тип Capesize) дедвейтом - 180 тыс. тонн и длиной - 282 метра находится в данный момент под погрузкой на угольном терминале.

С января 2017 года производились соответствующие мероприятия по исследованию дна Усть-Лужской губы Финского залива в акватории порта, чтобы осуществить прием такого крупного балкера. В итоге была разработана схема прохода судна к причалу, которая потребовала привлечения всего трех буксиров "Балтийского буксировочного агентства" и позволила завершить сложную операцию всего за час.

Энергетический уголь, погруженный на балкер Navios Pollux, отправится в Нидерланды. Всего в трюмы судна, которое одновременно может вместить содержимое 2,5 тыс. вагонов, попадут три марки топлива. Погрузка судна ведется как со складов терминала, так и по прямому методу - из вагонов - на судно, минуя склады, отмечается в сообщении.

АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга. С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания".По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.