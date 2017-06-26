Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ростерминалуголь" принял самый большой балкер в истории морского порта Усть-Луга

Экономика и бизнес Транспорт
26 июня, 14:17 UTC+3

Энергетический уголь, погруженный на балкер Navios Pollux, отправится в Нидерланды

Поделиться
Материал из 1 страницы

УСТЬ-ЛУГА, 26 июня. /ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" (Ленинградская область) приняло самый большой балкер в истории терминала и порта Усть-Луга, сообщает пресс-служба компании.

Судно Navios Pollux (тип Capesize) дедвейтом - 180 тыс. тонн и длиной - 282 метра находится в данный момент под погрузкой на угольном терминале.

С января 2017 года производились соответствующие мероприятия по исследованию дна Усть-Лужской губы Финского залива в акватории порта, чтобы осуществить прием такого крупного балкера. В итоге была разработана схема прохода судна к причалу, которая потребовала привлечения всего трех буксиров "Балтийского буксировочного агентства" и позволила завершить сложную операцию всего за час.

Энергетический уголь, погруженный на балкер Navios Pollux, отправится в Нидерланды. Всего в трюмы судна, которое одновременно может вместить содержимое 2,5 тыс. вагонов, попадут три марки топлива. Погрузка судна ведется как со складов терминала, так и по прямому методу - из вагонов - на судно, минуя склады, отмечается в сообщении.

АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга. С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания".По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
3
"Сплав" запустил в серию модернизированные ракеты для РПК-8
4
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
5
Владимир Этуш госпитализирован после падения на лестнице
6
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
7
Матвиенко: Россия потеряла около 100 млрд рублей от банкротств банков в 2013-2016 гг.
Темы дня
Загрузка...
Реклама