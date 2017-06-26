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Экс-глава совета директоров "Аэрофлота" Андросов не вошел в новый состав совета

Экономика и бизнес Транспорт
26 июня, 14:41 дата обновления: 26 июня, 14:54 UTC+3

Сейчас он планирует заняться частными проектами в сфере авиации

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Кирилл Андросов

Кирилл Андросов

© Митя Алешковский/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Управляющий директор инвестиционного фонда Altera Кирилл Андросов, занимавший должность председателя совета директоров "Аэрофлота" с 2011 года, не вошел в новый состав совета авиакомпании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с собрания акционеров "Аэрофлота". По словам Андросова, решение не переизбираться в совет директоров было его личной инициативой.

"Решение о неизбрании является исключительно моим личным решением, - сказал Андросов журналистам. - Мое основное место работы - это инвестиционный фонд Altera, который я создал в 2010 году и которым с тех пор управляю с моими коллегами. И за эти годы часто в поле моего зрения попадали очень интересные проекты, связанные с развитием авиации, авиастроением, новыми технологиями и материалами, специальных IT-приложений для повышения эффективности отрасли".

Андросов отметил, что сейчас он планирует заняться частными проектами в сфере авиации: "Я принял решение создать самостоятельное направление инвестиций в авиацию через свой инвестиционный фонд Altera и попросил меня не переизбирать, чтобы избежать разговоров о потенциальном конфликте интересов".

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