Фрахтовые ставки из Азии в Южную Америку достигли $3,6 тыс. за TEU

ШАНХАЙ, 26 июня. /ТАСС/. Спотовые ставки на контейнерные перевозки из Азии в Южную Америку по итогам прошлой недели увеличились на $48, до $3599 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

По данным Alphaliner, в начале 2016 года ставка на перевозку контейнера из Шанхая в Сантус (Бразилия) составляла $100 за TEU.

На сервисах через Тихий океан - на порты США - фрахт, напротив, снизился до уровня конца лета прошлого года, потеряв прирост, который удалось достичь после банкротства корейского перевозчика Hanjin Shipping, доля которого составляла 7,5%.

Так, значение фрахтового индекса SCFI на порты западного побережья США по итогам прошлой недели сократилось на $54, до $1092 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на $68, до $2013 за FEU.

Спотовые ставки фрахта на перевозку контейнеров в Европу и порты Средиземного моря остались на прежнем уровне - $882 за TEU (+$2) и $878 за TEU (+$1) соответственно.

Общее значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index по состоянию на 23 июня 2017 года составило $827,27 за TEU (-$11,09).