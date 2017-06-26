Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фрахтовые ставки из Азии в Южную Америку достигли $3,6 тыс. за TEU

Экономика и бизнес Транспорт
26 июня, 15:48 UTC+3

Спотовые ставки фрахта на перевозку контейнеров в Европу и порты Средиземного моря остались на прежнем уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 26 июня. /ТАСС/. Спотовые ставки на контейнерные перевозки из Азии в Южную Америку по итогам прошлой недели увеличились на $48, до $3599 за TEU (эквивалент  20-футового контейнера). 

По данным Alphaliner, в начале 2016 года ставка на перевозку контейнера из Шанхая в Сантус (Бразилия) составляла $100 за TEU.

На сервисах через Тихий океан - на порты США - фрахт, напротив, снизился до уровня конца лета прошлого года, потеряв прирост, который удалось достичь после банкротства корейского перевозчика Hanjin Shipping, доля которого составляла 7,5%.

Так, значение фрахтового индекса SCFI на порты западного побережья США по итогам прошлой недели сократилось на $54, до $1092 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на $68, до $2013 за FEU.

Спотовые ставки фрахта на перевозку контейнеров в Европу и порты Средиземного моря остались на прежнем уровне - $882 за TEU (+$2) и $878 за TEU (+$1) соответственно.

Общее значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index по состоянию на 23 июня 2017 года составило $827,27 за TEU (-$11,09).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
2
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
3
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
МЧС продлило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама