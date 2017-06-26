Рюдигер Грубе возглавит наблюдательный совет HHLA

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ГАМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет портовой и транспортно-логистической компании Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) на учредительном заседании 21 июня 2017 года назначил новым председателем совета Рюдигера Грубе, который сменил на этом посту Пеера Виттена, говорится в сообщении компании.
Грубе с мая 2009 года по январь 2017 года возглавлял Deutsche Bahn.
HHLA является крупнейшим стивидором порта Гамбург, на долю которого приходится три четверти всего порта. По итогам 2016 года контейнерные терминалы HHLA в порту Гамбург перевалили 6,4 млн TEU, что на 1,1% больше относительно 2015 года.