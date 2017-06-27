Дорожный фонд Челябинской области увеличен на 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение о направлении дополнительных 2,1 млрд рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"Принято решение о направлении дополнительно более 4 млрд рублей на реализацию приоритетных социальных программ. Из них 2,1 млрд рублей пойдут на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. С учетом этого размер областного дорожного фонда в 2017 году вырастет до 12,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что субсидия бюджету Челябинска на дорожное строительство составляет 1,5 млрд рублей. "Средства направят на содержание автодорог города Челябинска, приведение гостевых маршрутов к ШОС и БРИКС в нормативное состояние, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство подъездов к новой школе в микрорайоне Парковый, а также на ремонт улицы Новороссийской", - уточнили в пресс-службе.

По данным местных властей, всего в 2017 году на ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения в Челябинске будет направлено около 4 млрд рублей. "В том числе 700 млн рублей на реализацию приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", порядка 2,8 млрд 793,1 млн рублей из областного бюджета и 458,3 млн рублей из бюджета муниципалитета", - добавили в пресс-службе.

Также дополнительно более 60 млн рублей из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог получит Сосновский муниципальный район Челябинской области. "Средства направлены, в том числе, на строительство нового моста через реку Зюзелгу в поселке Есаульский, который является единственной переправой через реку, разделяющую поселок на две части. Ныне существующий мост был построен в 50-е годы прошлого века, и во время весеннего разлива вода затапливает подходы к нему, а в период высокого паводка - и сам мост. На сегодняшний день уже разработана проектно- сметная документация", - говорится в сообщении.