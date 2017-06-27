Ограничение допуска российских вагонов связано со стандартами Казахстана

АСТАНА, 27 июня. /ТАСС/. Ограничение допуска российских инновационных железнодорожных вагонов в Казахстан связано со стандартами железных дорог республики. Об этом во вторник сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, комментируя ситуацию журналистам.

"Это связано со стандартами. Чтобы в Казахстан заходить, необходимо соответствовать определенным стандартам. Как и наш подвижной состав, который мы строим, будь то локомотив или новый вагон - необходимо пройти соответствующие требованиям мероприятия. После этого никаких ограничений нет", - рассказал Касымбек.

По его словам, в ведомстве только вчера получили информацию о ситуации с российскими вагонами. "Мы занимаемся этим вопросом", - уточнил министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан ограничил допуск российских инновационных железнодорожных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось из-за неготовности инфраструктуры.