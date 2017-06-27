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Акционеры ДВМП переизбрали совет директоров в прежнем составе

Экономика и бизнес Транспорт
27 июня, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В совет в том числе вошел владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов

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Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов

© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная структура группы Fesco) на годовом собрании переизбрали совет директоров в прежнем составе.

В совет директоров ДВМП вошли владелец, председатель совета директоров группы "Сумма" (владеет 32,5% акций ДВМП) Зиявудин Магомедов, президент транспортной группы Fesco Александр Исурин, юрисконсульт Tarrant Management Клайв Боуд, глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital Дмитрий Швец, генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммед Заде, генеральный директор ЗАО "УК Уралсиб" Андрей Успенский, директор по финансам и экономике группы "Сумма" Константин Кузовков, финансовый директор ООО "Карента" Сергей Базылев и руководитель проекта реструктуризации долга группы Fesco Стивен Хеллман.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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