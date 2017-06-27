Грузооборот порта Клайпеда и терминала Бутинге за 5 месяцев вырос на 3,1%, до 20,8 млн т

КЛАЙПЕДА, 27 июня. /ТАСС/. Грузооборот порта Клайпеда (Литва) и терминала Бутинге в январе-мае 2017 года увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 20,8 млн тонн. Портом Клайпеда за отчетный период перевалено 17,23 млн тонн (+3,2%), терминалом Бутинге (сырая нефть) - 3,58 млн тонн (+2,2%), сообщает пресс-служба порта.

Перевалка навалочных грузов в порту Клайпеда относительно января-мая 2016 года выросла на 26,8%, до 7,88 млн тонн. Генеральных грузов за отчетный период перевалено 4,92 млн тонн (-3,8%), наливных - 4,43 млн тонн (-17,4%). Контейнерооборот порта за отчетный период вырос на 2,1%, до 183,33 тыс. TEU.

Порт Клайпеда - незамерзающий порт в городе Клайпеда (Литва), на восточном побережье Балтийского моря, основан в 1991 году слиянием торгового и рыболовного портов. Грузооборот порта по итогам 2016 года составил 40,14 млн тонн. Терминалом Бутинге в 2016 году перевалено 9,32 млн тонн.