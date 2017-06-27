Fesco расчитывает до августа согласовать условия реструктуризации долга по евробондам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Группа Fesco рассчитывает до конца июля согласовать с кредиторами условия реструктуризации задолженности по еврооблигациям, сообщил журналистам президент группы Александр Исурин.

"До конца июля, я очень рассчитываю, что у нас с ними будут согласованы основные условия, по которым мы можем проводить реструктуризацию", - сказал он.

Fesco ведет переговоры с держателями облигаций по реструктуризации задолженности. В обращении находится два выпуска еврооблигаций на общую сумму $655 млн и два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 7 млрд руб. По еврооблигациям Fesco допустила дефолт в мае 2016 г. Компания в 2016 г. предлагала держателям единовременную выплату в размере 50% непогашенной основной суммы по еврооблигациям и рублевым облигациям, однако держатели бумаг тогда предлагали выплату в размере 85%.

Ранее сообщалось, что "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная структура группы Fesco) подписало соглашения о переносе пропущенных выплат по облигациям серии БО-01 на октябрь 2017 г.

Также ДВМП сообщало, что откладывает публикацию финансовых результатов по МСФО по итогам 2016 г. из-за продолжающихся переговоров по реструктуризации задолженности компании с кредиторами.

В финансовом отчете компании за 2015 г. транспортная группа констатировала убыток в размере 11,5 млрд руб., значительное превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами и риск приостановки своей операционной деятельности.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций.