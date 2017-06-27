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Уссурийский ЛРЗ вложит более 100 млн в снижение издержек и освоение новой продукции

Экономика и бизнес Транспорт
27 июня, 14:13 UTC+3

Основной потребитель продукции завода - локомотивные и сервисные локомотивные депо полигона БАМа

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Уссурийский локомотиворемонтный завод (Уссурийский ЛРЗ, филиал "Желдорреммаш", входящего в группу активов под управлением "ЛокоТех", Приморский край) в 2017 году вложит более 100 млн рублей в снижение производственных издержек и освоение новой продукции, чтобы увеличить мощности на 52% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил во вторник журналистам директор завода Дмитрий Гусев на выездном совещании комитета по транспортным средствам и компонентам "Деловой России".

"У нас есть инвестиционная программа, которая предусматривает финансирование более чем на 100 млн рублей по итогам 2017 года, основной акцент сделан на освоение новой продукции и снижение издержек. Новая продукция - это новые локомотивы плюс увеличение мощностей по выпуску дизелей типа Д49. Мы по итогам работы за 2016 год увеличили мощности на 48%, по текущему году мы планку подняли для себя еще выше и планируем выйти на объемы на 52% больше, чем по итогам 2016 года", - сказал он.

Гусев уточнил, что основной потребитель продукции завода - локомотивные и сервисные локомотивные депо полигона БАМ. "Вывоз груза по полигону БАМ увеличивается в разы ежегодно, это угольные разрезы, это руднодобывающая промышленность, которая интенсивно развивается. Ну и второй акцент мы делаем на выпуск запасных частей. Мы увеличили в текущем году выпуск запасных частей на 40%", - добавил он.

"ЛокоТех" - провайдер сервисных услуг по обслуживанию локомотивного парка на сети железных дорог колеи-1520. Компания ежегодно обслуживает более 15 тыс. локомотивов. В группу входят ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП-Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие компании. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо по всей России.

Выездное совещание комитета по транспортным средствам и компонентам общероссийской общественной организации "Деловая Россия" при содействии Минвостокразвития проходит во Владивостоке во вторник. Его главной темой стало производство транспортных средств и компонентов как драйвер развития Дальнего Востока. На мероприятии эксперты и представители компаний обсуждают состояние, перспективы и ресурсы развития судостроения и судоремонта, авиа- и вертолетостроения, строительства железнодорожного транспорта и его ремонта, автотранспорта и крупноузловой сборки, а также кадровые проблемы, перспективы экспорта и развитие транспортных коридоров.

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