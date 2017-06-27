Главгосэкспертиза одобрила проект развития инфраструктуры морского терминала "Пионерский"

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КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы РФ дал положительное заключение по проекту строительства инженерных сетей и сооружений для международного морского терминала "Пионерский" в Калининградской области. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте ведомства.
Международный морской терминал в Калининградской области - один из крупнейших инфраструктурных проектов Северо-Западного федерального округа. Он должен быть готов для приема судов к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.
"Изучив представленные после доработки материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки", - говорится в сообщении. Отмечается, что выдано положительное заключение о проведении повторной проверки достоверности сметной стоимости объекта.
Строительство инженерных сетей и сооружений для обеспечения нужд терминала будет вестись в три этапа, в рамках которых будут проложены нитки водовода, сети бытовой канализации и газопровод высокого давления, который будет снабжать терминал природным газом. Работы будут финансироваться за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, уточняет ведомство.
Проект реализуется в соответствии с поручением президента РФ Минтрансом России совместно с Росморречфлотом, ФГУП "Росморпорт" и правительством Калининградской области. Причал нового терминала сможет принимать грузы, которые сейчас следуют в Россию, в том числе через литовскую Клайпеду. Протяженность терминала позволит принимать морские лайнеры длиной 317 метров, включая круизные суда. В перспективе, по оценкам специалистов, он сможет обеспечивать обслуживание до 300 тыс. туристов и до 80 тыс. тонн грузов в год. Проект строительства терминала был одобрен Главгосэкспертизой РФ в декабре 2016 года.