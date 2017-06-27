"Первая грузовая компания" в 2016 году получила 920 млн рублей чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль АО "Первая грузовая компания" (ПГК), рассчитанная в соответствии международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в 2016 году составила 920 млн рублей, выручка - 82 млрд рублей, сообщила пресс-служба ПГК с ссылкой на слова генерального директора компании Олега Букина.

"Грузооборот компании в 2016 году составил 344 млрд т-км, в том числе по сети РЖД – 321 млрд т-км, что составляет 13% от общего показателя в пределах РФ. Выручка ПГК по МСФО составила 82 млрд рублей. ​Прибыль от операционной деятельности и чистая прибыль компании показали положительную динамику и составили 8,8 млрд рублей и 920 млн рублей, соответственно", - приводятся в сообщении слова Букина.

Акционеры ПГК на годовом собрании во вторник поддержали рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2016 год и одобрили выплату вознаграждений членам совета директоров, а также переизбрали совет директоров в прежнем составе.

Аудитором ПГК на 2017 год утверждено АО "КПМГ".

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.