Погрузка на транспорте в Китае в мае 2017 г. увеличилась на 10%, до 4 млрд тонн

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Совокупный объем погрузки на все виды транспорта в Китае по итогам мая 2017 года составил 4,06 млрд тонн, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zinhua со ссылкой на данные Министерства транспорта КНР.

Темпы роста по итогам прошлого месяца на 0,2 пр.п. превышают показатели за апрель текущего года.

За отчетный период автомобильные перевозки увеличились на 10,3%, до 3,2 млрд тонн. Погрузка на сети Китайских железных дорог составила 300 млн тонн (+14%), на внутреннем водном транспорте - 560 млн тонн (+5,6%)

За первые пять месяцев этого года объем погрузки вырос на 9,5% в годовом сопоставлении и составил 17,62 млрд тонн.