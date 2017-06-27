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Паромы на линии Балтийск - Усть-Луга продолжат ходить без таможенного транзита до 2018 г.

Экономика и бизнес Транспорт
27 июня, 15:18 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 27, июня. /ТАСС

Эксперимент был начат в декабре 2015 года с целью создания благоприятных условий для развития паромных перевозок между Калининградской областью и остальной частью России

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© Юрий Белинский/ТАСС, архив

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Эксперимент по движению морских судов на паромной линии Балтийск - Усть-Луга без таможенного транзита продлили до конца 2017 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба калининградской областной таможни со ссылкой на решение Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Решением ФТС России срок проведения эксперимента в отношении морских судов, осуществляющих перевозки товаров между автомобильно-железнодорожно-паромным терминалом морского порта Калининград в городе Балтийске и морским портом Усть-Луга, а также в обратном направлении, продлен до 31 декабря 2017", - говорится в сообщении.

Эксперимент был начат в декабре 2015 года с целью создания благоприятных условий для развития паромных перевозок между Калининградской областью и остальной частью России. Он предполагает перемещение товаров Евразийского экономического союза по паромной линии Балтийск - Усть-Луга - Балтийск без таможенного транзита в обоих направлениях.

В новом Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который, как планируется вступит в силу 1 января 2018 года, данная норма закреплена законодательно. Это означает, что после завершения эксперимента в 2018 году процедура оформления грузов на паромной линии не изменится, добавили в пресс-службе ведомства.

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