Панамский канал отметил первую годовщину со дня запуска операций после расширения

Риди: допуск РУСАДА к тестированию - важный шаг к восстановлению организацииСпорт 27 июня, 16:36
Все школьные автобусы старше 10 лет в Свердловской области заменили на новыеНовости Урала 27 июня, 16:33
Федерация парусного спорта Чеченской Республики готова к парусному рекордуНовости партнеров 27 июня, 16:23
WADA объявило о допуске РУСАДА к допинг-тестированию под наблюдением UKADСпорт 27 июня, 16:20
Вирус Petya атаковал компании России и УкраиныЭкономика и бизнес 27 июня, 16:17
Гендиректор "Лады": клуб погасил долги перед хоккеистамиСпорт 27 июня, 16:07
Гандболистки сборной России сыграют с датчанками на групповом этапе ЧМСпорт 27 июня, 16:02
Исинбаева: наблюдательный совет РУСАДА остается единой командой с общими задачамиСпорт 27 июня, 15:57
Есмантович: ЦСКА сожалеет, что не смог заполучить финалиста Кубка Стэнли ВебераСпорт 27 июня, 15:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАНАМА, 27 июня. /ТАСС/. Панамский канал в понедельник отметил первую годовщину со дня запуска операций после расширения, говорится в сообщении Администрации канала (ACP).
На официальной церемонии глава ACP Хорхе Кихано отметил, что операционные итоги года превзошли прогнозы. Так, за 12 месяцев тоннаж судов, проходящих через расширенный канал, увеличился в годовом сопоставлении на 22,2%. Общее число судов класса Neopanamax составило более 1,5 тыс. Основной судопоток составили контейнеровозы - на их долю приходится приблизительно 51,3%, на газовозы LPG и LNG - 31,5% и 9,1% соответственно.
Среднее число проходов через расширенный Панамский канал составляет 5,9 в день, превысив первоначальные прогнозы на первый год работы на два-три судна.
Как отметил Хорхе Кихано, в планах Администрации канала реализация четырех проектов, включая ро-ро терминал, который будет выполнять функции распределительного центра для автомобилей, оборудования и тяжелой техники, логистический парк площадью 1,2 тыс. га, СПГ-терминал на Атлантической стороне канала для обеспечения бункеровки сжиженным природным газом. Кроме того, Администрация Панамского канала намерена продолжить реализацию планов по контейнерному терминалу Corozal.