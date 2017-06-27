Панамский канал отметил первую годовщину со дня запуска операций после расширения

ПАНАМА, 27 июня. /ТАСС/. Панамский канал в понедельник отметил первую годовщину со дня запуска операций после расширения, говорится в сообщении Администрации канала (ACP).

На официальной церемонии глава ACP Хорхе Кихано отметил, что операционные итоги года превзошли прогнозы. Так, за 12 месяцев тоннаж судов, проходящих через расширенный канал, увеличился в годовом сопоставлении на 22,2%. Общее число судов класса Neopanamax составило более 1,5 тыс. Основной судопоток составили контейнеровозы - на их долю приходится приблизительно 51,3%, на газовозы LPG и LNG - 31,5% и 9,1% соответственно.

Среднее число проходов через расширенный Панамский канал составляет 5,9 в день, превысив первоначальные прогнозы на первый год работы на два-три судна.

Как отметил Хорхе Кихано, в планах Администрации канала реализация четырех проектов, включая ро-ро терминал, который будет выполнять функции распределительного центра для автомобилей, оборудования и тяжелой техники, логистический парк площадью 1,2 тыс. га, СПГ-терминал на Атлантической стороне канала для обеспечения бункеровки сжиженным природным газом. Кроме того, Администрация Панамского канала намерена продолжить реализацию планов по контейнерному терминалу Corozal.