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Пассажиропоток аэропортов Москвы за 5 месяцев вырос на 18,6%, до 31,23 млн человек

Экономика и бизнес Транспорт
27 июня, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В мае 2017 г. пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла составил 7,37 млн пассажиров, что на 21,3% больше, чем в мае 2016 года

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток московских аэропортов в январе-мае 2017 г. увеличился на 18,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошедшего года - до 31,23 млн человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации).

Объемы перевозок на международных направлениях за первые пять месяцев 2017 г. составили 14,22 млн человек, что на 24,7% больше, чем в январе-мае 2016 г. На внутренних воздушных линиях аэропорты Москвы обслужили 17 млн пассажиров, рост в годовом выражении составил 14%.

В мае 2017 г. пассажиропоток аэропортов московского авиационного узла составил 7,37 млн пассажиров, что на 21,3% больше, чем в мае 2016 года. На международных направлениях обслужено 3,54 млн пассажиров (рост на 31,7%), на внутренних - 3,83 млн пассажиров (рост на 13,1%).

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