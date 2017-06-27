Пассажиропоток аэропорта Сингапура в мае 2017 г. вырос на 4,6%, до 5 млн человек

СИНГАПУР, 27 июня. /ТАСС/. Сингапурский аэропорт Чанги в мае 2017 года обслужил 5 млн пассажиров, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении аэропорта.

Количество совершенных рейсов за отчетный период увеличилось на 3,2%, до 31,2 тыс., объем грузоперевозок - на 12,6%, до 177,34 тыс. тонн.

Как отметила пресс-служба аэропорта, рост объема пассажирских перевозок обусловлен увеличением трафика в Южной Азии (+17%). Основные направления - Индия (+21%) и Китай (+11%).

Аэропорт Чанги является основным аэропортом Сингапура, обслуживает рейсы более 100 авиакомпаний.