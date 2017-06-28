Транспортный коридор "Север-Юг" на треть снизит затраты на перевозку зерна из Ставрополья

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СТАВРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг" снизит на 30-40% затраты на транспортировку зерна из Ставропольского края. Об этом журналистам во вторник сообщил министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.
"Реализация этого проекта позволит увеличить экспорт нашего зерна в этом направлении и сократит затраты на логистику на 30-40%, сегодня мы везем зерно через Каспийское море. Это серьезное направление, которое даст толчок для увеличения экспортного потенциала на Юге России - это Ставрополье, Краснодарский край, Ростовская область", - сказал он.
МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью 7,2 тыс. км от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию. В создании транспортного коридора участвуют Россия, Иран и Азербайджан.
Как сообщал ТАСС, экспорт зерна в Ставропольском крае в 2016 году составил 3,5 млн тонн, на прямой экспорт ушло порядка 600 тыс. тонн. Основными странами-импортерами стали Азербайджан, Армения, Грузия, Австрия, Латвия, Бельгия, Иран. Объем внутрироссийских перевозок с последующим экспортом составил почти 2,9 млн тонн зерна, отгруженных в порты Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, а также Дагестана.