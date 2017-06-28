СМИ: РЖД обновляют парк медленнее, чем это предусматривалось стратегией развития

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. В 2017 году ОАО "РЖД" должно закупить за счет собственных средств 515 локомотивов на общую сумму 75,8 млрд рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение Счетной палаты, основанное на результатах проверки использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ), которые пошли на финансирование инфраструктурного проекта "Приобретение тягового подвижного состава".

По данным аудитора, инвестпрограмма РЖД предусматривает в 2017 году закупку локомотивов на 63,1 млрд рублей, это на 12,7 млрд рублей меньше необходимого. Детальный план проекта учитывает приобретение только 450 локомотивов на 57,2 млрд рублей. Таким образом, в план не включено приобретение 65 локомотивов на 18,6 млрд рублей, говорится в публикации.

На данный момент в парке более 20 тыс. локомотивов, основные поставщики которых "Трансмашхолдинг" и "Уральские локомотивы". Всего в 2015-2017 гг. должно быть приобретено 1508 единиц, а расходы РЖД должны составить 143,4 млрд рублей, говорит аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, собеседник газеты. Но в 2015-2016 гг. на средства ФНБ было приобретено 502 локомотива за 60,2 млрд рублей, еще 491 шт. РЖД купили за 67,6 млрд рублей, указывает он.

Согласно данным палаты, стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г. предусматривает, что в 2008-2015 гг. РЖД обновят 11 675 локомотивов, в том числе купят 7504 единицы техники. Но на 1 января 2017 г. компания обновила только 11 261,5 и купила только 4630 локомотивов.

Представитель РЖД объяснил, что стратегия-2030 формировалась в 2007 г., но экономическая ситуация в России и мире потребовала от РЖД "взвешенного подхода" к модернизации локомотивного парка. Компания стала делать акцент на инновационных технологиях при обновлении парка.

"В 2016 г. РЖД разработала программу, которая позволяет повысить эффективность локомотивного парка на 20% к 2020 г. Ее реализация позволит снизить общие потребность в тяговом парке и повысить эффективность инвестиций", - цитирует газета представителя РЖД.

Эксперты называют одной из причин несоответствия показателей нехватку финансирования.

На прошлой неделе, напоминают "Ведомости", бюджетный комитет РЖД одобрил предложения по корректировке финансового плана и инвестиционной программы компании на 2017 г., которая увеличится с 495 млрд до 510 млрд руб. Руководитель департамента экономики РЖД Ирина Костенец говорила, что доходы от увеличения перевозок компания направит на капремонт локомотивов и инфраструктуры.

По словам юриста-собеседника газеты, Счетная палата в праве направить в Федеральное казначейство уведомление о необходимости взыскания выделенных сумм ассигнований, если выявит бюджетные нарушения.