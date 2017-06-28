"РЖД-Логистика" развивает сотрудничество с "Евразом" и "Роснефтью" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Компания "РЖД Логистика" (РЖДЛ, дочернее общество ОАО "РЖД") развивает сотрудничество с холдингом "Евраз", компаниями "Роснефть" и "Метафракс" на Свердловской железной дороге (СвЖД), сообщили в пресс-службе СвЖД в среду.

"Компания "РЖД Логистика" на полигоне Свердловской магистрали наращивает сотрудничество с холдингом "Евраз", компаниями "Роснефть", "Метафракс" (крупнейший в России производитель метанола), грузоотправителями в рамках проектов комплексного транспортно-логического обслуживания, а также полного логистического аутсоринга предприятий. Применение современных технологических решений в 2016-2017 годах уже позволило минимизировать складские запасы железорудного сырья и угля, а также существенно сократить эксплуатационные затраты за счет сокращения оборота и оптимизации парка подвижного состава, повышения статистической нагрузки вагонов", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент полностью исключена несвоевременность доставки, ускорен оборот вагонов, высвобождены дополнительные ресурсы для пропуска и переработки вагонопотоков на станции Смычка, чему способствовало исключение двойной переработки вагонов.

"Также высокие показатели эффективности зафиксированы РЖДЛ в рамках комплексного логистического обслуживания "Метафракс". Клиенту оказываются услуги маршрутизации при возврате собственных порожних цистерн из Финляндии и диспетчерское сопровождение перевозок в режиме онлайн. За время сотрудничества на кольцевом маршруте оборот вагонов удалось сократить на двое суток, а также оптимизировать их парк", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что компания совместно со Свердловским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) и Свердловской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом (ДМ) разработала и с августа 2016 года внедрила комплексный сервис для одной из дочерних компаний Роснефти в Ханты-Мансийском автономном округе. В прошлом году клиенту были оказаны услуги по приему, выгрузке, переработке и хранению более 112 тыс. тонн щебня на грузовом дворе станции Пыть-Ях, а также его дальнейшей погрузке для перевозки автотранспортом.

"Уже обозначены перспективы сотрудничества до 2019 года. В планах - осуществление перевалки и хранения более 1 млн тонн грузов (тяжеловесные и минерально-строительные грузы, трубная продукция, железобетонные изделия и др.)", - добавили в пресс-службе.

О компании

"РЖД Логистика" создана в 2010 году в рамках развития логистического направления железнодорожного холдинга. Как отмечают в компании, она обеспечивает высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.