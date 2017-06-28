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"Первая тяжеловесная компания", "Азот" и VR Group организуют отправку вагонов в Финляндию

Экономика и бизнес Транспорт
28 июня, 11:40 UTC+3

Компании приступили к подготовке испытаний вагонов с нагрузкой 25 тс в прямом российско-финляндском сообщении

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. АО "Первая тяжеловесная компания" ("ПТК"), КАО "Азот" и VR Group приступили к подготовке испытаний вагонов с нагрузкой 25 тс в прямом российско-финляндском сообщении. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Испытания запланированы на начало августа текущего года на участке Куовола - Котка. Подача подвижного состава будет осуществляться через пограничный переход Бусловская - Вайниккала. Вагоны будут загружены карбамидом КАО "Азот". Подвижной состав - вагоны-хопперы повышенной грузоподъемности производства Тихвинского вагоностроительного завода - предоставляет "Восток1520", операторская структура "Первой тяжеловесной компании".

Возможность курсирования вагонов с увеличенной осевой нагрузкой для роста объемов торговли между Россией и Финляндией и поддержания мировой тенденции к повышению нагрузки на ось обсуждается на уровне Минтранса РФ, ОАО "РЖД" и Агентства транспорта Финляндии.

АО "Первая тяжеловесная компания" - крупнейший собственник и оператор парка нового поколения в РФ. Создана в 2016 году группой "Промышленные инвесторы" для инвестирования в проекты на рынке железнодорожных перевозок, в частности, перспективный сегмент тяжеловесного движения. Парк подвижного состава в управлении - 29 тыс. единиц.

В сотрудничестве с ОАО "РЖД" компания развивает технологии тяжеловесного движения для увеличения провозной способности железнодорожной инфраструктуры за счет наращивания массы поезда и нагрузки на ось. Операционную деятельность по управлению парком в "ПТК" ведет операторская компания "Восток1520".

КАО "Азот" входит в пятерку крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира.

VR Group - государственная железнодорожная компания Финляндии. Развивает три основных направления бизнеса: пассажирские перевозки, логистические сервисы, строительство и содержание инфраструктуры. Основные рынки - Финляндия и Россия.

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