Минпромторг РФ прогнозирует рост экспорта продукции транспортного машиностроения в 2017 г.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ прогнозирует поэтапный рост объемов экспорта продукции транспортного машиностроения, заявил замначальника департамента Минпромторга Всеволод Бабушкин в ходе круглого стола.

"Мы считаем, что увеличение объема экспорта в этом году будет 10-15%, следующий год тоже будет раскачивающийся, а к 2025 году мы должны выйти на утроение экспорта", - сказал он.

Бабушкин напомнил, что Минпромторг оказывает поддержку экспорту через межправительственные комиссии, бизнес-миссии. Он привел в пример Иран: сейчас рассматривается вопрос поставки в Иран около 6 тыс. грузовых вагонов, есть заинтересованность в локомотивной тяге. Кроме того, обсуждается вопрос создания совместных предприятий на территории Ирана.

По данным Института проблем естественных монополий, объем российского экспорта железнодорожной продукции в 2016 году составил почти $440 млн, или 1,1% от общемирового экспорта такой продукции.