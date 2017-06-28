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"РЖД Логистика" и "Волго-Балтик Логистик" перевезли груз для "Нижнекамскнефтехима"

Экономика и бизнес Транспорт
28 июня, 12:07 UTC+3

Масса вакуумной колонны составила 73,5 тонны, длина - более 40 метров, диаметр - более 3 метров

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" в партнерстве с ООО "Волго-Балтик Логистик" перевезло по железной дороге вакуумную колонну для ПАО "Нижнекамскнефтехим", сообщает пресс-служба "РЖД Логистики".

Доставка осуществлялась со станции Ельшанка Приволжской железной дороги до станции Соболеково Куйбышевской железной дороги и заняла шесть дней. Масса вакуумной колонны составила 73,5 тонны, длина - более 40 метров, диаметр - более 3 метров.

Заказчиком выступил завод-производитель ОАО "Волгограднефтемаш".

АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.

В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов.

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