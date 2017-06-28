Минпромторг предлагает продлить субсидирование закупок локомотивов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ считает целесообразным продлить субсидирование закупок промышленных и маневровых локомотивов, заявил замначальника департамента Минпромторга Всеволод Бабушкин в ходе круглого стола в газете "Гудок".

"Мы будем выходить в правительство с предложением субсидировать и на следующие года приобретение локомотивов", - сказал он.

Бабушкин уточнил журналистам, что речь идет о предложении продлить субсидирование на три года.

На текущий год субсидии на компенсацию части затрат в связи с приобретением промышленных и маневровых локомотивов утверждены в размере 400 млн рублей. По словам Бабушкина, Минпромторг предложит "примерно такой же объем" на следующие года.

"По нашим планам, в ближайшие три года потребность в покупке будет в районе 150-200 промышленных локомотивов", - добавил он.