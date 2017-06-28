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На Жатайской верфи в Якутии будут строить суда для речной навигации

Экономика и бизнес Транспорт
28 июня, 14:27 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

На полную проектную мощность верфь выйдет в 2021 году и будет строить десять и ремонтировать шесть судов в год

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ЯКУТСК, 28 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Жатайская верфь, строительство которой начнется в 2018 году за счет средств Якутии, будет строить только речные суда, хотя ранее предполагалось строительство судов двойного назначения "река - море". Об этом сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Винокуров.

"Суда класса "река - море" будут строится на западных судоверфях страны. В Жатайской судоверфи будут строится только речные суда. Морским инженерным бюро уже разработаны проекты судов и эти проекты уже переданы нам", - сказал он. На полную проектную мощность верфь выйдет в 2021 году и будет строить десять и ремонтировать шесть судов в год.

Верфь будет обслуживать суда, которые плавают на среднем течении реки Лена, уточнил первый зампред правительства Якутии - министр экономики республики Алексей Стручков. Ранее предполагалось, что верфь будет обслуживать суда всего Ленского бассейна.

Начало строительства Жатайской судоверфиначнется за счет собственных средств республики в 2018 году. "Общая стоимость проекта составляет 5,5 млрд рублей, из которых 4,1 млрд рублей будет профинансировано из федерального бюджета, разница будет изыскиваться из бюджета республики и внебюджетных средств. В этом году проект пройдет Главгосэкспертизу, и с 2018 года Якутия за счет своих средств начнет реализацию данного проекта", - сказал он.

Ранее сообщалось, что проект строительства Жатайской судоверфи в Якутии вошел в новую редакцию проекта госпрограммы по развитию арктической зоны РФ и является одним из опорных проектов создания Северо-якутской опорной зоны РФ. Федеральное финансирование по этой программе начнется с 2019 года и первый транш составит 550 млн рублей. Завершение строительства планируется в 2021 году.

Реконструкция завода позволит возобновить судостроение в Ленском бассейне, что полностью отвечает требованиям импортозамещения. На данный момент на заводе стоит оборудование 1970-х годов. Кроме строительства и модернизации флота, проект предусматривает мероприятия по утилизации списанных судов с учетом государственной поддержки, что должно стимулировать малые предприятия водного транспорта на обновление флота. По расчетам регионального Минтранса, потребность всех предприятий водного транспорта республики в строительстве новых судов на период до 2035 года составляет 352 судна.

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