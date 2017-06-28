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КТЖ переориентирует глобальные логистические цепочки на трансказахстанские маршруты

Экономика и бизнес Транспорт
28 июня, 15:08 UTC+3

Для привлечения грузопотоков на международные транспортные коридоры через территорию Казахстана ведется активная работа с 17 генерирующими грузы китайскими провинциями

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АСТАНА, 28 июня. /ТАСС/. Объем перевозок грузов транзитом по территории Республики Казахстан в январе-мае 2017 года составил 5,6 млн тонн, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте АО "НК "азастан темір жолы" (КТЖ). Об этом стало известно на заседании правительства РК по вопросам развития транзита, логистики и придорожного сервиса.

"До конца года мы таргетируем данный показатель на уровень 16 млн тонн, для чего проводится активная маркетинговая политика по привлечению новых объемов грузов", - сказал руководитель КТЖ Канат Алпысбаев.

Количество перевезенных транзитом контейнеров по территории Казахстана составило за пять месяцев 119 тыс. TEU (+50%), в том числе по направлению КНР-ЕС-КНР - 59 тыс. TEU (рост в 2 раза).

Для привлечения грузопотоков на международные транспортные коридоры через территорию Казахстана ведется активная работа с 17 генерирующими грузы китайскими провинциями, говорится в сообщении.

Алпысбаев рассказал о создании внутренней и внешней сети транспортно-логистических центров в ключевых узлах зарождения и дистрибуции грузопотоков, общий объем инвестиций в которые составит порядка 254,2 млрд тенге (788,29 млн долларов США).

Согласно сообщению, до конца 2017 года планируется довести: объем транзитных перевозок через территорию Казахстана - до 16 млн тонн; объем контейнерных транзитных перевозок в сообщении Китай-Европа - до 203 тыс TEU; уровень доходов от транзитных перевозок в структуре общих доходов - 35%; увеличить обратную загрузку - до 70%.

В январе 2017 года президент Республики Нурсултан Назарбаев в ежегодном послании поручил правительству к 2020 году "обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок: в семь раз для грузов, перевозимых контейнерами, до 2 млн контейнеров; в четыре раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом, до 1,6 млн транзитных пассажиров".

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