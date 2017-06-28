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Мировой объем заказов на новые крупнотоннажные танкеры побил рекорд 2008 года

Экономика и бизнес Транспорт
28 июня, 16:05 UTC+3

Доля VLCC от общего заказа составила 71% или 27 судов общим дедвейтом 8,5 млн тонн

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КОПЕНГАГЕН, 28 июня. /ТАСС/. Мировой объем заказов на строительство танкеров типа VLCC побил рекорд 2008 года, следует из материалов, опубликованных Ассоциацией судовладельцев BIMCO.

Так, по данным Ассоциации, в первой половине 2017 года судостроительные верфи получили заказы на танкеры совокупным дедвейтом 11,8 млн тонн. Доля VLCC от общего заказа составила 71% или 27 судов общим дедвейтом 8,5 млн тонн.

Кроме того, были размещены заказы на танкеры типа Suezmax дедвейтом 2,2 млн тонн, Aframax - 1,1 млн тонн.

В феврале 2017 года глобальный флот крупнотоннажных танкеров увеличился на 8,1%. Темпы роста побили рекорд сентября 2009 года, в то время как объемы утилизации судов остались на прежнем уровне.

Как отметил главный аналитик судоходного рынка BIMCO Питер Санд, такое увеличение флота может негативно сказаться на отрасли. Необходимо контролировать ситуацию, иначе профицит мощностей может привести к дисбалансу спроса и предложения на рынке, добавил он.

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