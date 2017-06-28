Самая высокогорная железная дорога будет построена в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июня. /ТАСС/. Индия планирует построить в Гималаях железную дорогу, которая станет самой высокогорной в мире. Как сообщает в среду информационное агентство IANS, министр путей сообщения Индии Суреш Прабху одобрил решение о начале инженерно-геодезических изысканий, которые позволят провести окончательный маршрут новой дороги.

Железнодорожное полотно должно пройти по маршруту Биласпур - Манали - Лех и связать горные районы штатов Химачал-Прадеш и Джамму и Кашмир с остальной Индией. Предполагается, что самая высокая точка трассы окажется на высоте 5300 метров над уровнем моря. Таким образом эта дорога должна стать выше, чем Цинхай-тибетская железная дорога в Китае, которая сегодня имеет звание высочайшей в мире.

Дорога протянется примерно на 500 км и дойдет до города Лех (штат Джамму и Кашмир) - столицы горной области Ладакх, расположенной на высоте 3,5 тыс. метров. Это популярное место у индийских и иностранных туристов.

Подготовительные геодезические работы должны завершиться к марту 2019 года. Значительную часть расходов на их проведение берет на себя Министерство обороны страны. Как отмечают местные СМИ, эта железнодорожная трасса также имеет большое стратегическое значение, поскольку пройдет близ границы с Китаем и при необходимости позволит быстро перебросить войска и технику в этот горный регион.