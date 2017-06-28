"Владморрыбпорт" в 2017 году намерен перевалить более 1 млн тонн навалочных грузов

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Объем перевалки навалочных грузов АО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт) по итогам 2017 года составит более 1 млн тонн, сообщается в отчете компании.

Объем грузооборота, выраженного в физотоннах, превысит 3,326 млн. Перевалка контейнеров достигнет 148,6 тыс. TEU, рыбопродукции - 300 тыс. тонн, металлолома - 330 тыс. тонн.

"На обновление и реконструкцию производственного оборудования, зданий и сооружений предусмотрено направить в 2017 году более 321,1 млн рублей", - говорится в отчете.

Ремонтная программа для поддержания существующих производственных мощностей и объектов недвижимости в работоспособном состоянии планируется в 2017 году в объеме 255,6 млн рублей.

АО "Владивостокский морской рыбный порт" - стивидор, работающих в порту Владивосток. Технические возможности "Владморрыбпорта" позволяют переваливать до 5 млн тонн грузов ежегодно. Общий грузооборот компании в 2016 году, согласно собственному отчету, составил 3,34 млн тонн (+33,3%).