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Мантуров: заказ на строительство рыбопромысловых судов уже составляет 24 единицы

Экономика и бизнес Транспорт
29 июня, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В ближайшей перспективе он увеличится до 45 судов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заказ на строительство рыбопромысловых судов составляет на сегодняшний день 24 единицы, в ближайшей перспективе увеличится до 45 судов. Об этом сказал ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Благодаря новому механизму "квоты на инвестиционные цели", введенному в этом году, начата масштабная работа по обновлению рыбопромыслового флота. На сегодняшний день сформирован беспрецедентный за последние 20 лет портфель заказов на строительство рыбопромысловых судов на отечественных верфях - 24 судов, в ближайшей перспективе - до 45 судов", - сообщил он.

Мантуров отметил, что также судостроительная отрасль уже начала решать задачу по обеспечению круглогодичной навигации по трассам Северного морского пути с помощью ледокола "Лидер". Проект строительства такого судна мощностью 120 МВт сейчас обсуждается в правительстве. Пока самый мощный в мире ледокол - на 60 МВт - сейчас строит санкт-петербургский "Балтийский завод".

Также в РФ возобновлено строительство круизных судов, напомнил министр.

"Квоты на инвестиционные цели" - новый механизм Минпромторга, предполагающий приоритетную выдачу квот (на срок до 15 лет) на вылов биоресурсов, в частности рыбы, инвесторам, которые взяли на себя ряд обязательств, в том числе по обновлению своего флота на отечественных верфях.

День кораблестроителя

В четверг, 29 июня судостроительная отрасль в первый раз отмечает свой профессиональный праздник - День кораблестроителя. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, регламентирующее установление этого праздника.

Инициатива о закреплении профессионального праздника принадлежит Министерству промышленности и торговли РФ и Объединенной судостроительной корпорации, которая консолидирует 80% отрасли. Дата праздника приурочена к 29 июня 1667 года - в этот день был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля "Орел" - первого в России военного корабля, построенного по государственному заказу.

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