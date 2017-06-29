Конституционный суд Австрии отменил запрет на строительство третей полосы в аэропорту Вены

ВЕНА, 29 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Австрии отменил в четверг запрет на строительство третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту Вены Швехат и направил дело на повторное рассмотрение в Федеральный административный суд. Об этом говорится в заявлении Конституционного суда.

Как отметили судьи, решение административного суда, запрещающее строительство, противоречит конституции, поскольку оно недооценило правовую ситуацию, а также неверно трактовало вопрос вредного влияния на экологию и целесообразность использования земельного участка. "Федеральный административный суд при вынесении решения грубо недооценил правовую ситуацию. Это непонимание могло стать причиной принятия произвольного решения. Такой подход нарушает право сторон на равенство перед законом", - говорится в заявлении суда.

При этом Конституционный суд признал ошибочным толкование Федеральным административным судом государственной задачи по всеобъемлющей охране окружающей среды, постановил вернуть вопрос на повторное рассмотрение и организовать новый процесс.

В феврале текущего года Федеральный административный суд Австрии отклонил запрос администрации венского аэропорта на строительство третьей ВПП и заявил, что увеличение воздушного сообщения через этот транспортный узел значительно повысит вредные выбросы в атмосферу. Судебная коллегия после тщательной проверки всех фактов и учета общественных интересов пришла тогда к выводу, что желание общества защитить климат от негативных последствий роста выбросов углекислого газа превыше положительного влияния на рынок труда и экономического преимущества от реализации этого проекта. Администрация аэропорта обжаловала данное решение в Конституционном суде.

Запрос на разрешение строительства третьей полосы поступил от администрации аэропорта в правительство земли Нижняя Австрия в 2007 году. С тех пор проект начал сталкиваться с многочисленными жалобами от местных жителей и экологических организаций. Одни сетовали, что из-за новой полосы повысится уровень шума, другие жаловались на загрязнение окружающей среды. Затем стало возникать все больше трудностей на пути проекта, вследствие чего согласование позиций сторон растянулось на 10 лет.

В настоящее время в венском аэропорту действуют две взлетно-посадочные полосы. Увеличение мощности аэропорта требовалось для соответствия новым авиационным стандартам и повышения пропускной способности в будущем из-за роста числа пассажиров.