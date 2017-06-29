Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Саратове

САРАТОВ, 29 июня. /ТАСС/. Строительство нового аэровокзального комплекса с пирсами для водного транспорта и железнодорожной инфраструктурой началось в четверг в Саратове. Об этом сообщил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг в ходе совещания, посвященного началу строительства аэропорта.

"Этот объект является не чисто аэропортовым комплексом, а транспортным логистическим центром, и потребует участия наших железнодорожных коллег, также мы планируем и очень тесно сотрудничать и с нашим водным транспортом по строительству пирсов", - сообщил Вексельберг в рамках совещания.

По его словам, проектом предусмотрено создание на территории аэровокзала гостиничного комплекса, торговой инфраструктуры, мощностей по обеспечению питания, "чтобы это был не просто вокзал, куда прилетели". "Чтобы, если будет возникать потребность в нормальном времяпровождении, у наших пассажиров для этого были все возможности", - отметил Виктор Вексельберг, добавив, что в дальнейшем будет развит и "низовой терминал". "Это проект не на 1,5 года, а это проект на долгосрочную перспективу", - заявил председатель совета директоров ГК "Ренова".

Вексельберг также заверил, что проект будет выполнен "качественно, в сроки, на надлежащем уровне" и сдан в декабре 2018 года. "Мы точно гарантируем, что выполним взятые на себя обязательства с точки зрения финансового обеспечения, а также и с точки зрения привлечения сюда всех наших партнеров, экспертов, знаний и опыта. Будем стараться, чтобы аэропорт соответствовал лучшим международным стандартам", - сказал Вексельберг.

Проект строительства нового аэровокзального комплекса в Саратове является, по словам врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева, самым крупным транспортным проектом на территории региона. Планируется, что название аэровокзала выберут жители. Новый аэропорт станет важным стимулом для роста инвистиционной активности в области. Современное авиасообщение, по мнению властей, привлечет бизнес и расширит туристические потоки.

Возведение аэровокзального комплекса осуществляется в районе села Сабуровка в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составляет более 20 млрд руб. Срок сдачи запланирован на конец 2018 года, первые рейсы намечены на 2019 год.