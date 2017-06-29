Минводы встретили миллионного авиапассажира уже в июне, год назад это произошло в августе

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 июня. /ТАСС/. Аэропорт города Минеральные Воды (Ставропольский край) в четверг торжественно встретил миллионного пассажира с начала 2017 г. Жительнице Новосибирска Юлии Скурлатовой, вылетающей в Томск, торжественно вручили новый дорожный чемодан и многочисленные подарки от аэропорта и авиакомпаний.

"С дочкой Мирославой мы отдыхали в санатории имени Калинина в Ессентуках, сейчас возвращаемся домой, очень приятно, что оказались участниками такой радостной акции", - рассказала Скурлатова корреспонденту ТАСС.

В 2016 г. миллионного пассажира здесь встретили 7 августа, в аэропорту говорят о значительном росте пассажиропотка в этом году. "В сравнении с 2016 г. к концу года ожидается прирост пассажиропотока на 16%", - сказал ТАСС гендиректор аэропорта Роман Чуев.

В дирекции аэропорта Минвод рассказали, что за прошедшее с начала года время объем международных перевозок в аэропорту составил 114% в сравнении с тем же периодом прошлого года, это достигнуто за счет открытия чартерной программы в Анталью (до 3 рейсов в день) и возобновления рейсов в Стамбул (4 рейса в неделю). Также в летний сезон 2017 г. увеличилась частота рейсов в Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан), со 2 июня стартовало новое направление - Астана (Казахстан), куда летает два самолета в неделю, в июле планируется открытие рейса в казахстанский город Атырау (в еще в один город Казахстана - Актау - рейс уже есть).

На внутренних линиях количество пассажиров выросло на 18%. В мае возобновились рейсы авиакомпании "Россия" в Симферополь, традиционно имеющие высокие загрузки в летний период, с 24 мая стартовали рейсы "ЮТэйр" из Сочи в Минеральные Воды через Махачкалу (три раза в неделю), общее количество рейсов в Сочи в летний период возросло до пяти раз в неделю. С 17 июня стартовали рейсы в Казань.

Аэропорт Минеральных Вод - крупнейшая воздушная гавань Северного Кавказа. В 2016 г. аэропорт обслужил более 1 млн 721 тыс. пассажиров, пиковое количество пассажиров в аэровокзальном комплексе составило 8 тыс. человек.